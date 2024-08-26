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        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada (2)

        BAŞKANAZİZOĞLU'NDAN AÇIKLAMASürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, ilçedeki Bıçak Tanıtım Parkı'ndaki tabela ile hediyelik eşya vitrini camlarına balyozla saldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:10
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        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada (2)
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        BAŞKANAZİZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, ilçedeki Bıçak Tanıtım Parkı'ndaki tabela ile hediyelik eşya vitrini camlarına balyozla saldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Olaya tepki gösteren Başkan Azizoğlu, "İlçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla oluşturulan kamuya ait alanlara ve yapılara karşı bugün gerçekleştirilen şiddet ve nefret içerikli eylem; Sürmene'ye ve güzel ilçemizde yaşayan Sürmene halkına yapılmıştır. Söz konusu istenmeyen eylemle ilgili belediyemiz ve ilgili kamu kurumları gerekli çalışmaları yapmış olup, hukuki süreç başlatılmıştır. İnsanların gözü önünde, güpegündüz gerçekleştirilen bu eylem, vatandaşın kendisine ait olan kamu mallarına zarar vermesi nedeniyle halkımızın vicdanında da lanetlenmiştir. İlçemizi kamuoyuna olumsuz olarak lanse eden bu tip olaylara hep birlikte müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu olumsuz durumlarda dahi heyecanımızı kaybetmeden ilçemize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte olup, bu olumsuzlukların önüne geçeceğiz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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