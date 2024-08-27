Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü
TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacağı St.
TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda yapılan pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.