Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda yapılan pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.