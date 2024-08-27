Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da 2 ayrılık

        TRABZONSPOR, Rayyan Baniya'yı İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya sezon sonuna kadar kiralandığını, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da 2 ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Rayyan Baniya'yı İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya sezon sonuna kadar kiralandığını, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

        Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3 milyon 200 bin Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200 bin Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5’ini ödeyecektir" denildi.

        Öte yandan Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşme karşılıklı feshedilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü
        Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü
        Trabzonspor, futbolcusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya kiraladı
        Trabzonspor, futbolcusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya kiraladı
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi
        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada (2)
        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada (2)
        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi