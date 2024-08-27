Bakan Uraloğlu: Bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz (2)
BAKANLARDANİLÇELERE İNCELEME VE ZİYARETUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenin sonrası, Düzköy ve Akçaabat ilçelerindeki turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu.
BAKANLARDANİLÇELERE İNCELEME VE ZİYARET
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenin sonrası, Düzköy ve Akçaabat ilçelerindeki turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu. Düzköy’de Çal Mağarası’nı ziyaret eden bakanlar, Şahinkaya Tırmanış parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi. Burada yöre halkı tarafından karşılanan Uraloğlu ve Ersoy, Şahinkaya eteklerinde vatandaşlar ile kemençe eşliğinde horon oynadı.
Tırmanış parkurundaki sporcular ile de bir araya gelen Uraloğlu ve Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Hıdırnebi Yaylası’na gitti. Burada incelemelerde bulunan bakanlar, yayla ve çevresindeki turistik düzenleme projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
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