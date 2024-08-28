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        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı

        TRABZON'da alacak meselesi yüzünden çıkan demir sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgada Ali Kemal Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:15
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        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı
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        TRABZON’da alacak meselesi yüzünden çıkan demir sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgada Ali Kemal Ş. bacağından yaralandı. Olayla ilgili Yaşar B. ve oğlu Yunus B., gözaltına alındı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede esnaf olan Ali Kemal Ş., aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan Yaşar ve oğlu Yunus B.’nin çalıştığı okul inşaatına geldi. Burada bir süre görüşen taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yunus B. elindeki demir sopayla Ali Kemal Ş.’ye ait aracın camlarını kırdı. Yaşar B. de tabancayla ateş ederek, Ali Kemal Ş.’yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kemal Ş., olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ali Kemal Ş’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşar B., ve oğlu Yunus B., inşaatın şantiyesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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