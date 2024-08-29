Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da karşılaşma sonunda bordo mavili taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Rakip temsilcisinin yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı takip etti.

Trabzonspor’un renklerine bağladığı yeni transfer Muhammed Cham da takımının UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Maç başlamadan önce sahaya inen Cham’ı, Trabzonspor taraftarları jest yaparak tribüne çağırdı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, en son oynanan UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 0-0 tamamlanan St. Gallen müsabakasındaki 11'i bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen kadroda yer alamdı. Bordo mavililerde cezaları biten Malheiro ve Eren Elmalı ise kadroda yer aldı.

Uzatma dakikaları da erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği St. Gallen'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.