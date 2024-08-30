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        Avrupa'ya veda eden Trazonspor, lige odaklandı

        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi St.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:35
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        Avrupa'ya veda eden Trazonspor, lige odaklandı
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        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre temsilcisi St. Gallen’e penaltılarla elenerek Avrupa’ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig’e döndü.

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında dün sahasında konuk ettiği St. Gallen'e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup olup, Avrupa'ya veda etti. Avrupa Kupaları’nda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor'da istenmeyen tablo moralleri bozdu. Avrupa macerasının erken bitmesi camiada hayal kırıklığına neden olurken, bordo-mavililer, rotayı lige çevirdi.

        Süper Lig’de 2024-25 Sezonu'nun 1’inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan, 2’nci haftayı BAY takım olarak geçirip, 3’üncü hafta sahasında oynayacağı Kayserispor maçı ise UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Trabzonspor, ligin 4’üncü hafta maçında pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayıp, yarın İstanbul’a gidecek.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan bordo-mavili takımın Avrupa macerasının sona ermesi sonrası kentte yayın yapan yerel gazeteler ise eleştiri odaklı başlıklarla manşetlerini okuyucularına aktardı.

        Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: Gel Helalleşelim, İnat Etme

        Taka: Büyük Hüsran, Avrupa’da Yokuz

        Karadeniz: Erto-Apo El Ele, Haydi Size Güle Güle

        Sonnokta: Trabzon’a yazık oldu

        Günebakış: Acı veda

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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