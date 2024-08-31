Yaylada 3 akrabasını öldüren şüpheli, delil bırakmamak için evi yakmış

TRABZON'unAraklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66) öldürülüp, kaldıkların evin ateşe verilmesine ilişkin soruşturma tutuklanan 2 şüpheliden Mehmet Altuntaş'ın (24) ifadesi, ortaya çıktı. Amcası, yengesi ve çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Altuntaş, "Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım" dedi.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos'ta Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet Altuntaş, kardeşi Atilla A. (15) ve akrabası Murat A.(37), gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet ve kardeşi Atilla A. (15), 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.