Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yaylada 3 akrabasını öldüren şüpheli, delil bırakmamak için evi yakmış

        TRABZON'unAraklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66) öldürülüp, kaldıkların evin ateşe verilmesine ilişkin soruşturma tutuklanan 2 şüpheliden Mehmet Altuntaş'ın (24) ifadesi, ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaylada 3 akrabasını öldüren şüpheli, delil bırakmamak için evi yakmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'unAraklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66) öldürülüp, kaldıkların evin ateşe verilmesine ilişkin soruşturma tutuklanan 2 şüpheliden Mehmet Altuntaş'ın (24) ifadesi, ortaya çıktı. Amcası, yengesi ve çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Altuntaş, "Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım" dedi.

        İlçenin Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos'ta Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet Altuntaş, kardeşi Atilla A. (15) ve akrabası Murat A.(37), gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet ve kardeşi Atilla A. (15), 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

        Öldürülen 3 kişi toprağa verilirken, soruşturmada tutuklanan şüphelilerden Mehmet Altuntaş’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Altuntaş'ın, ifadesinde yaşanan tartışmada kendisini önce yengesinin bıçakladığını ve bu nedenle sağ ayağından yaralandığını, ardından aynı bıçakla yengesini, amcasını ve evdeki diğer akrabasını öldürdüğünü söyledi.

        'BİRAZ BOĞUŞTUKTAN SONRA ONU DA BIÇAKLADIM'

        Delilleri yok etmek için evi yaktıklarını itiraf eden Altuntaş, "Olay günü amcamın yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramızda tartışma çıktı. Yengem hakaret ederek bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle elindeki bıçağı alıp, yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişinin kardeşimin elini bıçakladığını görünce, kardeşimi kurtarmak için o kişiyi de bıçakladım. Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Trabzon ve Giresun'da fener alayı düzenlendi
        Trabzon ve Giresun'da fener alayı düzenlendi
        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Trabzon ve çevre illerde kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı Trabzon ve çevre illerde kutlanıyor
        Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na geldi
        Avrupa'ya veda eden Trazonspor, lige odaklandı
        Avrupa'ya veda eden Trazonspor, lige odaklandı