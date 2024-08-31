Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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