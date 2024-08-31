Trabzonspor İstanbul'a gitti

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Eyüpspor ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.45'te Trabzon Havalimanı’ndan özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

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