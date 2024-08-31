Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor İstanbul'a gitti

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor İstanbul'a gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 4’üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul’a gitti.

        Süper Lig’in 4’üncü haftasında Eyüpspor ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.45'te Trabzon Havalimanı’ndan özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

        KADRODA 2 EKSİK

        Trabzonspor’da 25 kişiden oluşan Eyüpspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        “Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lunstram, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham.”

        Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Serkan Asan, Trezeguet ile sakatlığı süren Hüseyin Türkmen yer almadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi
        Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi
        Trabzonpor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
        Trabzonpor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
        4. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu düzenlendi
        4. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu düzenlendi
        BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da konuştu:
        Destici: Emperyalist devletler, Suriye'den çıkmadan elbette Türkiye de çıkm...
        Destici: Emperyalist devletler, Suriye'den çıkmadan elbette Türkiye de çıkm...
        Yaylada 3 akrabasını öldüren şüpheli, delil bırakmamak için evi yakmış
        Yaylada 3 akrabasını öldüren şüpheli, delil bırakmamak için evi yakmış