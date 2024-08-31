Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi 325 gün sürdü

        TRABZONSPOR'da 12 Ekim 2023 tarihinde ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi 325 gün sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR’da 12 Ekim 2023 tarihinde ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Avcı, bordo-mavili kulüpte ikinci döneminde 325 gün görevde kaldı.

        Trabzonspor’da ikinci Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Trabzonspor’da görev yaptığı ilk dönemde 1’i Süper Lig (2021-22 sezonu şampiyonluğu) ve 2’si Süper Kupa (2020-21 ve 2022-23 sezonu) olmak üzere toplamda 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı ilk olarak 10 Kasım 2020’de göreve gelmişti. Üç yıl bordo-mavili kulüpte görev yapan tecrübeli teknik adam 8 Mart 2023’te görevinden ayrılmıştı. Bu ayrılıktan yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2023’te yeniden bordo-mavili kulüple anlaşarak ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda 325 gün görevde kaldı. 31 Ağustos 2024 tarihinde bordo-mavili kulüple yolları ayrılan Avcı’nın ikinci döneminde Trabzonspor 44 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

        Öte yandan bordo-mavili kulüpten Avcı ile yolların ayrılması sonrası yapılan açıklamada hizmetlerinden ötürü teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu. KAP’a yapılan açıklamada ise Avcı’nın sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat ettiği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama
        Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama
        Trabzonspor'da Enis Destan'ın omzunda bağ yaralanması tespit edildi
        Trabzonspor'da Enis Destan'ın omzunda bağ yaralanması tespit edildi
        Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Of Kaymakamı Demirer, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
        Of Kaymakamı Demirer, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
        Trabzon'da kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
        Trabzon'da kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
        Baba-oğul, düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kaldı
        Baba-oğul, düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kaldı