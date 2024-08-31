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        Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

        TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:57
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        Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
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        TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

        Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4’üncü haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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