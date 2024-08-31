Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.
TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.
Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4’üncü haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir” denildi.
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