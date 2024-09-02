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        Trabzonspor'da 'gol orucu' sürüyor

        Süper Lig'e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:55
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        Trabzonspor'da 'gol orucu' sürüyor
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        Süper Lig’e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

        Süper Lig’de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4’üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

        Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. Süper Lig’de 2’nci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3’üncü hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.

        Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5’inci hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’daki gelişmeleri farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Bordo-mavili takımın gerek Eyüpspor ile oynadığı maç sonucu gerekse yeni teknik direktör konusunda yerel basında yer alan manşetler şu şekilde:

        Karadeniz gazetesi: Allah bize Eyüp sabrı versin

        Taka gazetesi: Fırtına’dan eser yok

        Kuzey Ekspres gazetesi: Bu takımda ağır işçilik var

        Günebakış gazetesi: Çıldırtan sessizlik

        Sonnokta gazetesi: Bu fırtına tat vermiyor

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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