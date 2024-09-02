Trabzonspor'da 'gol orucu' sürüyor
Süper Lig'e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı.
Süper Lig’e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.
Süper Lig’de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4’üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.
Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. Süper Lig’de 2’nci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3’üncü hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5’inci hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’daki gelişmeleri farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Bordo-mavili takımın gerek Eyüpspor ile oynadığı maç sonucu gerekse yeni teknik direktör konusunda yerel basında yer alan manşetler şu şekilde:
Karadeniz gazetesi: Allah bize Eyüp sabrı versin
Taka gazetesi: Fırtına’dan eser yok
Kuzey Ekspres gazetesi: Bu takımda ağır işçilik var
Günebakış gazetesi: Çıldırtan sessizlik
Sonnokta gazetesi: Bu fırtına tat vermiyor
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