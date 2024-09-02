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        Baba-oğul, düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kaldı

        TRABZON'un Maçka ilçesinde manzarayı havadan görüntülemeye çalışırken ormana düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:40
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        Baba-oğul, düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kaldı
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        TRABZON'un Maçka ilçesinde manzarayı havadan görüntülemeye çalışırken ormana düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde manzarayı havadan görüntülemek isteyen N.M. ile oğlu O.K.M.'nin uçurdukları dron, ormana düştü. Dronu bulmak için ormana giren baba-oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, bölgeye intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, kayalıklardaki baba ve oğluna itfaiye merdiveniyle ulaştı. Ekipler, N.M. ve O.K.M’yi güvenli şekilde bulundukları yerden kurtardı. Baba, oğlu ve yakınları, kendilerine ulaşarak yardım eden itfaiye personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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