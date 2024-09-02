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        Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama

        TRABZONSPOR'un genç forveti Enis Destan'ın, Eyüpspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde omuz bölgesinde bağ yaralanması olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:30
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        Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama
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        TRABZONSPOR'un genç forveti Enis Destan'ın, Eyüpspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde omuz bölgesinde bağ yaralanması olduğu açıklandı.

        Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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