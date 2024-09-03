Trabzonspor'da 5'inci Şenol Güneş dönemi

TRABZONSPOR, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul’da görüşen Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü oldu. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapacak olan bordo-mavili ekip, Perşembe günü yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına başlayacak.