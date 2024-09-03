Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın başına tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in getirilmesiyle ilgili, “Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık” dedi.

Trabzonspor’da 5’inci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hedeflere ulaşılabilmesi adına daha tecrübeli bir teknik adam ile yola devam etmeleri gerektiklerine dikkat çeken Ertuğrul Doğan, “Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık. Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.