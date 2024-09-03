Trabzonspor'da Trezeguet ayrılığı
Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
TREZEGUET'DEN 25 GOL, 16 ASİST
29 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 2 yıl forma giydiği Trabzonspor'da çıktığı 76 resmi maçta 25 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.
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