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        Trabzon'daki sağanak ve heyelanda 14 kişi kurtarıldı

        TRABZON'da dün sağanak sonucu yaşanan heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:50
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        Trabzon'daki sağanak ve heyelanda 14 kişi kurtarıldı
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        TRABZON'da dün sağanak sonucu yaşanan heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kentte su baskınlarına neden olan sağanakta Büyükşehir Belediye ekipleri de yoğun çaba sarf etti.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

        HEYELAN SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışmalar başlattı. Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde meydana gelen heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için belediye ekipleri, yoğun mücadele verdi. Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi. Heyelan sonrası ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı.

        YOLLARDA YAĞIŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

        Gece boyu süren çalışmalarda TİSKİ, 22 personel, 8 faun ve 4 vidanjör ile sorunlu bölgelere ulaşarak yağışa bağlı oluşan tahribatı ortadan kaldırdı. Bu kapsamda, 44 noktada yapılan çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi ağındaki tüm yollar ulaşıma açıldı. Yağışın mahalle, cadde ve sokaklarda bıraktığı izleri silmek için temizlik çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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