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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi

        TRABZON'da 3 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:10
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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi
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        TRABZON’da 3 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi dronla görüntülendi.

        Kentte 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, su içinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma yaptı.

        HEYELAN SONRASI TEMİZLİK

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde meydana gelen heyelanlarda, bölgedekilerin olumsuzluk yaşamaması için belediye ekipleri, yoğun mücadele verdi. Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, güvenli alana tahliye edildi.

        Heyelan sonrası ekiplerin, bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Sürmene ilçesinde Karadeniz'in kıyı şeridinde geniş alanda suyun rengi, Manahoz Deresi'nden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Dere ve ırmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Denizin renginin değişmesi, dronla görüntülendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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