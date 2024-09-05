Trabzonspor'da Güneş'li ilk antrenman
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları bugün başladı. Milli ara nedeniyle takıma verilen 3 günlük iznin ardından bugün yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili takım, zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi. Geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncular ile Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan katılmadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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