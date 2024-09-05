Trabzonspor 2 transferi duyurdu
Trabzonspor, Simon Banza ile Serdar Saatçı transferlerini duyurdu.
Trabzonspor, Simon Banza ile Serdar Saatçı transferlerini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı’nın, kulübümüze kesin transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile, Profesyonel futbolcu Simon Banza’nın, kulübümüze geçici transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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