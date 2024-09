Şenol Güneş: Yeni bir sayfa açarak işimizi yürüteceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Taraftar güzel futbol, iyi sonuç bekliyor. Taraftarımız coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Samimiyeti ortaya koyacağız. Eleştirileri dikkate alacağız. Kısır çekişmelerin Trabzonspor’a hiç bir faydası yoktur. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak işimizi yürüteceğiz. Her gün iyi niyetle çalışacağım" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 17.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor’da milli takım çalışmalarına katılanlar dışında sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Visca, Enis Destan, Hüseyin ve izinli olan Lundstram antrenmanda yer almadı.

‘İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARACAĞIZ’

Kamuoyunun beklentisini bildiğini söyleyen Güneş, “Müsabakalar 3 maç üst üste olacak. Milli takımdan gelen oyuncuların durumuna da bakacağız. Ama öncelikle buradakiler çünkü buradakiler daha tempolu çalışıyorlar. İkisinin karmasından iyi bir takım ortaya çıkaracağız. Beşiktaş, Kayseri ve Antep maçları 3 maç üst üste olacak. Ondan sonra haftada bir maç olacağı için eksik olan oyuncuları gidermeye zaman olur. Ama şu aşamada sadece hazır olan oyuncuları oynatıp 3 maçtan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Kamuoyunun beklentisini biliyoruz. Taraftar güzel futbol iyi sonuç bekliyor. Taraftarımız coşkulu oyun istiyor. Bende bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum. Kendilerinin keyif alacağı, herkesin keyif duyacağı bir takım olmak için elinden geleni yapmalı. Samimiyeti ortaya koyacağız onlarda sahada elinden geleni yapacaklar. Oyuncuların yıldız olduğu bir takım olmak camianın her kesimini ilgilendiriyor. Her türlü eleştirilere saygı duyacağız. Eleştirileri dikkate alacağız. Kısır çekişmelerin Trabzonspor’a hiç bir faydası yoktur. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak işimizi yürüteceğiz. Her gün iyi niyetle çalışacağım" diye konuştu.