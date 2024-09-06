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        Metin Lokumcu davasında yeniden keşif talebine ret (2)

        13POLİSE DE BERAATArtvin'in Hopa ilçesinde biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 polis hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:57
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        Metin Lokumcu davasında yeniden keşif talebine ret (2)
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        13POLİSE DE BERAAT

        Artvin'in Hopa ilçesinde biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 polis hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Ara sonrası devam eden duruşmada mahkeme heyeti, olayda müdahalenin orantılı olduğuna kanaat getirerek, 13 polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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