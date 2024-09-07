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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:15
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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30’da yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.

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