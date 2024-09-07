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        Çal Mağarası'nda şelale taştı; mahsur kalanlar kurtarıldı

        TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:30
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        Çal Mağarası'nda şelale taştı; mahsur kalanlar kurtarıldı
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        TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı. Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, mağara içinde mahsur kalan ziyaretçiler, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 

        İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrası bölgedeki turizm merkezlerinden olan Çal Mağarası’nın üst kısmında bulunan şelale, taştı. Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağış nedeniyle mağara tedbir amaçlı ziyaretçi giriş- çıkışına kapatıldı. Girişi suyla kaplanan mağaradaki ziyaretçiler içeride mahsur kalırken, bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri, meydana gelen sel ve su taşkınlarına müdahalede bulundu. Mağara içindeki ziyaretçiler bulundukları yerden alınarak, güvenli alana çıkarıldı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        ​Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çal Mağarası'nda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından İtfaiye ve AFAD ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgede ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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