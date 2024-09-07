Çal Mağarası'nda şelale taştı; mahsur kalanlar kurtarıldı

TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı. Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, mağara içinde mahsur kalan ziyaretçiler, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrası bölgedeki turizm merkezlerinden olan Çal Mağarası’nın üst kısmında bulunan şelale, taştı. Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağış nedeniyle mağara tedbir amaçlı ziyaretçi giriş- çıkışına kapatıldı. Girişi suyla kaplanan mağaradaki ziyaretçiler içeride mahsur kalırken, bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri, meydana gelen sel ve su taşkınlarına müdahalede bulundu. Mağara içindeki ziyaretçiler bulundukları yerden alınarak, güvenli alana çıkarıldı.