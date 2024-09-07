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        Trabzonspor günün ikinci antrenmanında pas çalıştı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:30
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        Trabzonspor günün ikinci antrenmanında pas çalıştı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 panaromik oyun çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş maçı hazırlıklarını devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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