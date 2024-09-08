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        Trabzonspor'da Güneş basının karşısına çıkıyor

        TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, 10 Eylül Salı günü basının karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:20
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        Trabzonspor'da Güneş basının karşısına çıkıyor
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        TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, 10 Eylül Salı günü basının karşısına çıkacak. Güneş’in Trabzon’un sembol mekanlarından olan Ganita sahil alanında düzenlenmesi planlanan imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, göreve başlamasının ardından 10 Eylül Salı günü Trabzon basınının karşısına çıkacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımının da beklendiği basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

        Trabzon’un son dönemde en çok ilgi gören turistik ve sembol mekanlarından olan Ganita’da düzenlenmesi planlanan imza ve basın toplantı programında hava durumuna göre değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

        Trabzonspor, 3 Eylül tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurup, bordo-mavililerde Şenol Güneş dönemi resmen başlamıştı.

        Öte yandan bugünü izinli olarak geçiren bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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