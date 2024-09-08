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        Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü

        TRABZON 'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:10
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        Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü
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        TRABZON ’da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Uzun kuyruk oluşan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), kara yolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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