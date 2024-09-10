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        TIR'ın altına giren motosikletin sürücüsü öldü

        TRABZON'un Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde TIR'a çarpıp altına giren motosikletin sürücüsü Yalçın Davulcu (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:45
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        TIR'ın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
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        TRABZON'un Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde TIR’a çarpıp altına giren motosikletin sürücüsü Yalçın Davulcu (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki yeni Zigana Tüneli'nde meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden Yalçın Davulcu'nun kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarparak altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Davulcu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Trabzon'da bir dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan Yalçın Davulcu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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