Trabzonspor kuvvet çalıştı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 10.30’da yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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