Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Şehit üsteğmen, son yolcuğuna uğurlandı

        IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit üsteğmen, son yolcuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), memleketi Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, dün askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehit Üsteğmen Ayar için bugün Köprübaşı ilçesinde tören düzenledi. Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi Irak’ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

        5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Özbekistan'daki yatırım fırsatları Trabzon'da iş insanlarına anlatıldı
        Özbekistan'daki yatırım fırsatları Trabzon'da iş insanlarına anlatıldı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat mesaisi başladı
        Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat mesaisi başladı
        TIR'ın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
        TIR'ın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
        Trabzonspor "TBL davetini" kabul etti
        Trabzonspor "TBL davetini" kabul etti