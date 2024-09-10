Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına U19 takımı ile yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarında günün ikinci antrenmanını saat 17.00’de gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam 17.00’de yapacağı tek idmanla devam edecek.