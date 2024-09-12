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        Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasına siyaz-beyazlı taraftarlar alınmayacak

        SÜPER Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:33
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        Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasına siyaz-beyazlı taraftarlar alınmayacak
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        SÜPER Lig’in 5’inci haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

        Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında 750’si özel toplam 2 bin 250 güvenlik personeli görev alacak.

        Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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