Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasına siyaz-beyazlı taraftarlar alınmayacak
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı taraftarların stada alınmamasına karar verildi.
SÜPER Lig’in 5’inci haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı taraftarların stada alınmamasına karar verildi.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında 750’si özel toplam 2 bin 250 güvenlik personeli görev alacak.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.
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