Motosikletin çarptığı yaya öldü

Öte yandan, kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yayaya çarpan Sefer A. ile motosikletin yolda metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer A.'nın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen yaya Ekrem Demircioğlu'na çarptı. Çarpma sonucu sürüklenen sürücü ile yaya, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ekrem Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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