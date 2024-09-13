Trabzonspor'dan Şenol Güneş için KAP bildirimi

TRABZONSPOR, KAP’a yapılan bildirimde Teknik Direktör Şenol Güneş’in 2024-25 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi. KAP’a yapılan bildiride Şenol Güneş’in alacağı maaş 2024-25 sezonu için 50 milyon TL olarak açıklandı. Abdullah Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşma sağlayan Trabzonspor Kulübü transfer sezonun son gününde tecrübeli hoca ile yapılan anlaşmanın detaylarını da KAP’a bildirdi. KAP’a yapılan açıklamada Şenol Güneş’in alacağı ücret de belli oldu.