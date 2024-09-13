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        Hastanede 'karekod'lu dilek ve öneri kutusu

        TRABZON'da kamu hastanelerine yerleştirilen 'karekod barkod' yazılımıyla, olumsuzluklar, dilek, öneri ve şikayetler, cep telefonuyla anında yetkilere bildirilebilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:05
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        Hastanede 'karekod'lu dilek ve öneri kutusu
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        TRABZON'da kamu hastanelerine yerleştirilen 'karekod barkod' yazılımıyla, olumsuzluklar, dilek, öneri ve şikayetler, cep telefonuyla anında yetkilere bildirilebilecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastanelerde dilek ve öneri kutularını rafa kaldıracak olan uygulamayla ilgili, "Vatandaşımızın yazmayla meşgul olmasının önüne geçerek, direkt telefon üzerinden kare kod uygulamasıyla dileğini, önerisini, şikayetini hatta teşekkürünü yapmasına fırsat vermiş oluyoruz" dedi.

        Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde daha önce devreye soktuğu, başta lavabolar olmak üzere yoğun kullanılan alanların hasta ve yakınları tarafından denetlenebilmesi için tasarlanan 'karekod barkod' yazılımını geliştirdi. Geliştirilen yazılıma, hastanelerde, vatandaşların gördükleri olumsuzlukların yanı sıra dilek, öneri ve şikayetlerini, cep telefonuyla anında yetkilere bildirebilmesi için yeni uygulama entegre edildi. Hastanelerde belirlenen noktalara yerleştirilen barkodu cep telefonu kamerasıyla okutanlar, kağıt ve zamandan tasarruf edip, görüş ve öneri, şikayet ve teşekkür bildirimi butonlarıyla düşüncelerini anlık olarak yetkililere bildiriyor. Yazılımla, olumsuzluklardan anında haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimleri, harekete geçerek eksikliklere müdahalede bulunuyor.

        ‘ONLİNE TAKİPLE ANINDA SORUNLARI GÖRMÜŞ OLACAĞIZ’

        Hizmete giren uygulamayı deneyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Amacımız, vatandaşımızın dilek öneri kutularında yazmayla meşgul olarak ve kağıt israfının önüne geçmek koşuluyla direkt dijitalden, telefon üzerinden kare kod uygulaması ile birlikte dileğini, önerisini, şikayetini hatta teşekkürünü yapmasına fırsat vermiş oluyoruz. Böylece online takip etmiş olacağız, birebir anında sorunları görmüş olacağız” dedi.

        ‘DİJİTALLEŞME KAĞIT MASRAFLARINI ENGELLİYOR’

        Sunulan hizmetlerin dijitalleşmesine dikkati çeken Usta, “Dijitalleştirme bize hem vatandaşın daha fazla uyum göstermesini, hem bizim daha iyi takip etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bu dijitalleşme kağıt ve diğer masrafların oluşmasını engelliyor. Bizim bildiğiniz gibi daha önce tuvaletlerden başlattığımız, sonra asansörlerle devam ettiğimiz kare kod uygulamamız vardı. Temizlik süreçlerini, iş süreçlerini takip ediyorduk. Şimdi buna dilek öneri kutularını da ekleme cihetine giderek biraz daha yukarıya taşımış olduk. Uygulamanın içinde bilgi gizliliği var. Kişi kendisine geri dönüş olmasını isterse telefonunu, bilgisini yazabiliyor. Bu durumda bildirdiği konuyla ilgili şikayet, talep, öneri ve teşekkürü için kendisine geri dönüş de sağlanacak” diye konuştu.

        ‘SİSTEM İYİ BİR ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ’

        Karekodlu dilek ve öneri uygulamasını kullanan Mustafa Korkmaz da “Karekod olayı çok güzel oldu, sistem iyi bir şekilde geliştirildi. Daha önce temizlik için geliştirilen karekodu da kullanmıştım. Önceden kağıda yazıp atarken şimdi şikayet ve önerileri dijital olarak yapabileceğiz. Bu konuda yapılan çalışmadan dolayı hastane yönetimine de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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