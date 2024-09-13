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        Trabzonspor'da yeni transferler imzaları attı

        TRABZONSPOR, yeni transferleri Muhammed Cham, Simon Banza ve Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:30
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        Trabzonspor'da yeni transferler imzaları attı
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        TRABZONSPOR, yeni transferleri Muhammed Cham, Simon Banza ve Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz” dedi.

        Trabzonspor’da transferin son gününde daha önce anlaşma sağladığı Muhammed Cham, Simon Banza ve Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Bordo-mavili kulüp ilk olarak Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla yeni transfer Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak her zaman hedeflerine uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadrolarına katmaya özen gösterdiklerini söyledi. Doğan, “Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza’ya da Trabzonspor’a hoş geldin diyorum” dedi.

        BANZA: BURADA OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM’

        Yeni transfer Simon Banza ise Trabzonspor Kulübü’ne transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor’un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

        Yeni transfer Simon Banza’nın, 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

        CHAM: SICAK KARŞILAMADAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

        Trabzonspor’da bir diğer yeni transfer Muhammed Cham ve Serdar Saatçı için de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Amatör Branşlar Sorumlu yönetici Derviş Köz, Cham’ın Trabzonspor’da başarılı olacağına inandığını söyledi. Köz, “Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz” İfadelerini kullandı.

        Trabzonspor’a transferi sürecinde çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham da herkese teşekkür etti. Genç oyuncu “Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. 3 haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

        Muhammed Cham’ın da 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        SAATÇI: EN İYİ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM

        29 numaralı formayı giyecek olan yeni transfer Serdar Saatçı ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor’uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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