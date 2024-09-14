Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlarda hazırlıklar sürüyor

SÜPER Lig’in 5’inci haftasında yarın Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarların koreografi hazırlığı devam ediyor.

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın 103’üncü kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak. Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.