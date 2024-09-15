Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Stefan Savic, Stefano Denswill, Eren Elmalı (Dk. 90 +5 Arif), Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Enis Bardhi (Dk. 46 Draguş- 90+5 Lundstram), Mislav Orsic (Dk. 46 Cihan-Dk. 90 Ozan), Simon Banza (Dk. 79 Muhammed Cham).

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Jonas Svensson (Dk. 79 Onur), Gabriel Armando, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati (Dk. 67 Ernest Muçi), Gedson Fernandes (Dk. 88 Salih), Milot Rashica (Dk. 67 Semih), Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile(Dk. 79 Mustafa).

60'ıncı dakikada Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği pasa Rafael Silva ayak koydu; Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

89'uncu dakikada ceza sahası dışında çıktığı hava topunda rakibiyle çarpışan Cihan Çanak yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Çanak, sahadan sedyeyle ayrıldı. Cihan'ın yerine Ozan Tufan, oyuna dahil oldu.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

5'İNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Trabzonspor'un 5’inci kez başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, adının verildiği komplekste yer alan stadyumda ilk maçına çıktı. Trabzonspor'un yeni stadyumunda ilk kez bordo mavili teknik direktör olarak görev alan Güneş, Beşiktaş karşılaşmasında ilginç bir tesadüf de yaşadı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski takımına karşı ilk maçına da çıkmış oldu. Bordo mavili taraftarlar da Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulunarak destek verdi. Karşılaşma öncesi stadyumdan Edip Akbayram'ın 'Güzel Günler Göreceğiz' adlı şarkısı eşliğinde Şenol Güneş, taraftarları selamladı. Taraftarlar, kale arkası tribününde Şenol Güneş'in bordo mavili takımda kalecilik yaptığı döneme ait bordo mavili küçük bir taraftara sarıldığı koreografi gösterisinde de bulundu.