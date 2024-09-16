5'inci Şenol Güneş dönemine yenilgisiz başlangıç
-Trabzonspor bu sezon ligde ilk golünü kaydetti
- Şenol Güneş, Trabzonspor’u çalıştırdığı 5 dönemde de yenilgi almadan başladı
Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,
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