Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Başkan Doğan: Trabzonspor borçlarıyla değil, karlarla konuşulan kulüp olacak

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili konuştu ve kulübün finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacağı mesajını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Doğan: Trabzonspor borçlarıyla değil, karlarla konuşulan kulüp olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili konuştu ve kulübün finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacağı mesajını verdi. Doğan, “Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği kârlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir” dedi.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Doğan, Bankalar Birliği'nden bu ay içerisinde çıkacaklarını belirterek, “Geçen hafta itibariyle onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibariyle başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2.550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır” dedi.

        HEDEF KARLARLA KONUŞULAN BİR KULÜP

        Çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüklerini kaydeden Doğan, şunları söyledi:

        “Bilindiği üzere İstanbul’daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibariyle hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif A.Ş. uhdesinde gerçekleştireceğimiz proje ile 3 milyar TL’nin üzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, süreçlerini belirli bir aşamaya getirdiğimiz büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık. Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir”

        ‘ÖNEMLİ PROJELERİN ARİFESİNDEYİZ’

        Trabzon’da detayını açıklamadan önemli projeleri olacaklarını duyuran Doğan, “Trabzon’da da önemli projelerin arifesindeyiz. Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra özkaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç dengesi düzeltmiş ve UEFA’nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen "pozitif özkaynak" kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

        ‘BAZI TAKVİYELERİ DEVRE ARASINDA YAPMAYI PLANLIYORUZ’

        Şampiyonluk yarışında gereken tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurgulayan Başkan Doğan, “Yaptığımız teknik adam değişikliği ile birlikte Futbol A Takımımızın yeniden yukarıya ivmeleneceğine ve kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inanıyorum. Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komi...
        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komi...
        5'inci Şenol Güneş dönemine yenilgisiz başlangıç
        5'inci Şenol Güneş dönemine yenilgisiz başlangıç
        Prof. Dr. Tevfik Özlü'den akciğer hastalarına uyarı
        Prof. Dr. Tevfik Özlü'den akciğer hastalarına uyarı
        Trabzonspor'dan "tatsız" başlangıç
        Trabzonspor'dan "tatsız" başlangıç
        Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki
        Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki
        Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
        Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı