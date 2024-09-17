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        Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci için taziye mesajı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam vefat eden eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:05
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        Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci için taziye mesajı
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam vefat eden eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş, Ekinci’nin vizyon ve misyonuyla Trabzonspor’un sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirdiğini belirterek, "Şamil Ekinci centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa’ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam yaşamını yitiren eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş Ekinci’nin, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla bordo-mavili kulübün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı" dedi.

        Teknik Direktör Şenol Güneş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

        "Kulübümüzün en parlak günlerinin mimarlarından, efsane başkanımız Şamil Ekinci’nin vefatı tüm camiamızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Kırşehir'den gelip Trabzon'a yerleşen ve burada bir iş adamı olarak hayatını sürdüren Şamil Ekinci, Trabzonspor'un sadece bir şehir takımı olmadığının, aksine Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir sevgi ve bağlılık zinciri olduğunun en somut kanıtıdır. 1969 yılında kulübümüzde önce yöneticilik daha sonra ise başkanlık yapmaya başlayan ve bu görevleri uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde yürüten Ekinci, yöneticilik kariyeri sonrasında da Trabzonspor'u her zaman kalbinde taşımış bir değerdi. Şamil Ekinci, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı. Daha önce de belirttiğim gibi, bana göre Şamil Ekinci, kendim de dahil olmak üzere, en iyi Trabzonsporludan daha Trabzonsporlu biriydi. Trabzon şehrini benimseyen, onunla yaşayan ve hayatını bu şehir ve kulüp ile birleştiren bir isimdi. Trabzonspor, sadece Trabzon'un veya Karadeniz Bölgesi'nin değil, Anadolu'nun ruhunu yansıtan bir kulüptür. Şamil Ekinci de bu Anadolu ruhunun kulübümüzdeki en önemli temsilcilerinden biriydi. Onun mirası ve bıraktığı izler, Trabzonspor'un tarihinde her zaman hatırlanacak ve yaşatılacaktır. Şimdi kökü mazide olan bir geleceği inşa edeceğiz ki Şamil başkan ve bu kulüp için büyük fedakarlıklarda bulunan diğer değerlerimiz huzur içinde uyusunlar. Şamil Ekinci başkanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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