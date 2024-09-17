Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci için taziye mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam vefat eden eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş, Ekinci’nin vizyon ve misyonuyla Trabzonspor’un sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirdiğini belirterek, "Şamil Ekinci centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa’ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam yaşamını yitiren eski başkanlardan Şamil Ekinci için bir taziye mesajı yayımladı. Güneş Ekinci’nin, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla bordo-mavili kulübün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı" dedi.