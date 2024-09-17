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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:20
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig’de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynayacağı erteleme maçı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. 19 Eylül Perşembe günü Paparapark’ta oynanacak olan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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