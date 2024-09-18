Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Klasik otomobile 'zıplama'lı modifiye

        TRABZON'da, klasik araç tutkunu Murat Karanlık (29), kompresörle süspansiyonlara gönderilen hava sistemiyle modifiye ettiği 1983 model otomobilinin zıplamasını sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klasik otomobile 'zıplama'lı modifiye
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON’da, klasik araç tutkunu Murat Karanlık (29), kompresörle süspansiyonlara gönderilen hava sistemiyle modifiye ettiği 1983 model otomobilinin zıplamasını sağlıyor. Aracını, trafik dışında özel alanlarda zıplatan Karanlık, "Arabada ‘air süspansiyon sistemi’ var; atlayıp, zıplayabiliyor, dans edebiliyor. İnanılmaz fark yaratan bir araba" dedi.

        Kentte oto galericilik yapan klasik araç tutkunu Murat Karanlık, zıplayan araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Karanlık, 1983 model yabancı marka otomobilin süspansiyonlarını değiştirerek modifiye etti. Karanlık, kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen havayla uyguladığı sistemle duran otomobilin zıplamasını sağladı. Kablolu kumandayla beşik gibi sallandığı izlenimi veren otomobil, görenlerin ilgisini çekiyor. Süspansiyon sistemini yaklaşık 100 bin liraya mal ettiği aracını trafik dışında zıplatan Karanlık, dünyanın en hızlı zıplayan aracını tasarlamayı da hedefliyor.

        'ÜZERİNDE HIZLANDIRILMIŞ SİSTEM VAR'

        Otomobilinin, diğer araçlardan daha hızlı olduğunu söyleyen Murat Karanlık, "Böyle klasik, nostaljik arabalar, eskilerden kalma bir hastalık. Bunun haricinde 3 tane daha nostaljik arabam var. Bu arabanın özelliği, diğer arabalara göre biraz daha hızlandırılmış olması. Arabada ‘air süspansiyon sistemi’ var; atlayıp, zıplayabiliyor, dans edebiliyor. Modül özellikleri var. Bu arabanın diğer arabalardan farkı, Türkiye'nin en hızlı 'air'li araç olmasıdır; kompresör sayısı biraz fazla, valfleri büyütülmüş. Üzerinde hızlandırılmış bir sistem var” diye konuştu.

        'HEDEFİM EN HIZLI 'AİR'Lİ ARACI YAPMAK'

        Hedefinin dünyanın en hızlı 'air'li aracını yapabilmek olduğunu söyleyen Karanlık, “İnanılmaz fark yaratan bir araba. İnsanlar fotoğraf çekilmek istiyor. Görenlerin çok dikkatini çekiyor. Bir anda endişe de veriyor insanlara. Türkiye'nin en hızlı arabasını yaptım. Sıradaki hedefim dünyanın en hızlı 'air'li arabasını yapabilmek; inşallah başarırım" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Trabzon'da anıldı
        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Trabzon'da anıldı
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci için taziye mesajı
        Şenol Güneş'ten Şamil Ekinci için taziye mesajı