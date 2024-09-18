Trabzonspor, Kayserispor ile 45'inci randevuda

TRABZONSPOR ile Kayserispor Süper Lig’in ertelenen 3’üncü hafta maçında yarın 45’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor’un 26, Kayserispor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in ertelenen 3’üncü hafta maçında yarın Kayserispor’u konuk edecek. Paparapark’ta saat 20.00’da başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig’de 3 puanla 13’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor’un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44’ü Süper Lig, 14’ü 2’nci Lig ve 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26’sı Trabzonspor’un, 9’u Kayserispor’un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.