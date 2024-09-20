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        Turiste yumruğa 10 ay hapis

        TRABZON'da geçen yıl, kent merkezinde polislere mukavemette bulunduğunu sandığı Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye (46) yumruk atan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:40
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        Turiste yumruğa 10 ay hapis
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        TRABZON'da geçen yıl, kent merkezinde polislere mukavemette bulunduğunu sandığı Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye (46) yumruk atan T.H. (23), 'kasten yaralama' suçundan yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı.

        Olay, 16 Eylül 2023'te Trabzon Kent Meydanı'nda meydana geldi. Körfez ülkelerinden kente gelen turist grup arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada yaşananları, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumladığı belirtilen T.H., Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye yumruk attı. Turist yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan T.H. tutuklandı, olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirip, ambulansla hastaneye kaldırılan Mohammad Ram Alajmi de tedavisinin ardından taburcu edildi.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, şüpheli T.H., 5 gün sonra adli kontrolle cezaevinden tahliye edildi. Soruşturmada, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olduğu gerekçesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kentte tatil yapıp ülkesine dönen Kuveytli turist, avukatı aracılığıyla, uzlaşmayı kabul etmeyip, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli T.H. hakkında, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        10 AY HAPİS CEZASI

        Trabzon 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık T.H. ile taraf avukatları katıldı. T.H. "Turist, el kol hareketi yaparak polis memurlarını itiyordu. Uzaklaştırmak için elimle ittim. Beraatımı talep ediyorum" diyerek kendini savundu. Mahkeme hakimi, T.H.’yi, ‘kasten yaralama' suçundan takdir indirimiyle 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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