Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de fırtına; balıkçı tekneleri limana sığındı

        KARADENİZ'de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı, yaklaşık 100 balıkçı teknesi, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki limana sığındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de fırtına; balıkçı tekneleri limana sığındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ'de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı, yaklaşık 100 balıkçı teknesi, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki limana sığındı.

        Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli fırtına, Trabzon'un Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, balıkçılara zor anlar yaşattı. Bölgede saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 5 metreyi aştı, dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle de ava çıkan tekneler, olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde ilerlemekte güçlük çekti. İlçede Yenay-Çamburnu açıklarında avlanmaya çıkan yaklaşık 100 teknedeki balıkçılar, fırtınanın şiddetinin artmasıyla, can güvenliği ve teknelerinin zarar görmemesi için Yeniçam Limanı'na sığındı. Balıkçılar, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yeniden denize açılacak.

        'YAKLAŞIK 100 TEKNE VAR'

        Şengün Gemi Sanayi yöneticilerinden Kenan Şengün, fırtınadan dolayı rıhtıma sığınan yaklaşık 100 teknenin olduğunu belirterek, "Teknelerimiz rıhtımımıza sığındı. Sürmene Limanı'ndalar, burada yaklaşık 100 tane tekne var. Kimisinin ağlarında arızaları var, kimisinin cihazları, kimisinin makinelerinde arızalar var. Teknik arızalar meydana gelmiş durumda. Onları tamir ediyorlar. Tersanemiz olarak en güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi bölge kayıklarımız olsun, Marmara'dan gelen kayıklarımıza da en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bölgemizde rahat bir şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

        Limana sığınan balıkçı Erol Divan, "Hava şartlarından dolayı buraya gelmek zorunda kaldık. Açık denizde fırtına var. Sığınmak zorunda kaldık. Balık yok. Yakıt tedariki yapacağız. Hava açtığı zaman denize açılacağız, avımızın peşine gideceğiz" dedi.

        Balıkçı Muharrem Fat ise "Hava raporlarına göre fırtınanın biteceğini düşünüyoruz. Akşam kısmetse balığa çıkacağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası
        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası
        Güneş yüzünü göstermedi; Trabzonspor 3 puana hasret
        Güneş yüzünü göstermedi; Trabzonspor 3 puana hasret
        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için mantar sporları üre...
        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için mantar sporları üre...
        Turiste yumruğa 10 ay hapis
        Turiste yumruğa 10 ay hapis
        Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçının ardından
        Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçının ardından
        Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçının ardından
        Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçının ardından