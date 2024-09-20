Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic’in, Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Kayserispor ile oynanan maçın 12’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Stefan Savic’in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.