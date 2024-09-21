Trabzon'da sağanak: Araklı- Bayburt karayolu trafiğe kapandı; 1 kayıp (3)

'SELDEİŞİTME ENGELLİ KİŞİ KAYIP'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve taşkınlar yaşanan ilçelerde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, Sürmene ilçesinde işitme engelli Ali Kemal Demir adlı kişiden haber alınamadığını belirterek, "Su basan işlerinde su tahliyesi sağlandı. İşite engeli 1 vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu taşımıyor. Kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. En son yatsı namazından sonra camiden çıkmış, sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz kendisinden sağlıklı bir haber alırız. Bunun dışında bölgede yağış etkisi azaldı. Sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de teyakkuz halindeyiz" dedi.