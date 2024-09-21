Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak: Araklı- Bayburt karayolu trafiğe kapandı; 1 kayıp (3)

        'SELDEİŞİTME ENGELLİ KİŞİ KAYIP'Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve taşkınlar yaşanan ilçelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sağanak: Araklı- Bayburt karayolu trafiğe kapandı; 1 kayıp (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SELDEİŞİTME ENGELLİ KİŞİ KAYIP'

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve taşkınlar yaşanan ilçelerde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, Sürmene ilçesinde işitme engelli Ali Kemal Demir adlı kişiden haber alınamadığını belirterek, "Su basan işlerinde su tahliyesi sağlandı. İşite engeli 1 vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu taşımıyor. Kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. En son yatsı namazından sonra camiden çıkmış, sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz kendisinden sağlıklı bir haber alırız. Bunun dışında bölgede yağış etkisi azaldı. Sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de teyakkuz halindeyiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı (2)
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı (2)
        GÜNCELLEME 4 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 4 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Trabzon'da sağanak etkili oldu